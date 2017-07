Carreta oferece exames gratuitos aos moradores do Estrela Dalva até dia 21

A carreta do Hospital do Câncer de Barretos (unidade Campo Grande) estará até o dia 21 de julho em frente à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Estrela Dalva, oferecendo exames preventivos de Papanicolau e Mamografia a mulheres de 25 a 69 anos. O atendimento é gratuito e ocorre das 07h às 17h.

Segundo a enfermeira Magda Barbosa das Neves, responsável pela unidade móvel, o atendimento no local teve inicio no ultimo dia 03 e até o momento 342 exames já foram realizados, sendo 135 mamografias e 207 preventivos.

Apesar do número parecer expressivo, a enfermeira afirma que a procura ainda é baixa. “Se compararmos com o atendimento feito este ano em outros locais, a procura está menor. Nós esperamos que haja um aumento na demanda a partir da próxima semana. É muito importante que as mulheres tenham essa consciência da necessidade de se fazer um diagnóstico precoce e também quanto à prevenção”, esclarece.

Magda explica o trabalho chamado de buscativa é feito em parceria com a equipe da unidade de saúde do bairro, que auxilia na seleção das pacientes e pré-agendamento para realização dos exames.

“Geralmente nós vamos até o local com uma semana de antecedência e fazemos esse trabalho de divulgação e chamamento. Neste processo a gente conta com o apoio dos agentes de saúde e também com a equipe da unidade. A partir desta buscativa nós referenciamos o paciente para cá e fazemos o pré-agendamento dele especificando data e horário que ele será atendido”, diz.

A unidade móvel do Hospital de Câncer de Barretos referência neste tipo de atendimento no Centro-Oeste conta com uma equipe formada por 2 técnicos de radiologia , 1 técnico de enfermagem, 1 enfermeira , além do motorista.

Segundo a responsável, o resultado dos exames leva de 40 a 60 dias para ficar pronto e é encaminhado por correio no endereço da paciente. Caso seja diagnosticada alguma alteração, o hospital entrará em contato com a pessoa para agendar exames complementares.

O que é necessário para realizar o exame de prevenção?

Mamografia

– Ter idade entre 40 e 69 anos.

– Mulheres entre 40 e 49 anos devem realizar seu exame anualmente.

-Mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar seu exame a cada 2 anos.

-Não ter realizado mamografia em um período menor de 1 ano.

Papanicolau

-Ter idade entre 25 a 65 anos.

-Não ter relações sexuais pelo menos 2 dias antes do exame.

-Não usar pomadas ginecológicas pelo menos 2 dias antes do exame.

– Não estar menstruada no dia do exame.

Documentos necessários:

CPF, RG, Cartão SUS, comprovante de residência e o cartão do paciente, caso seja acompanhante.