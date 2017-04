Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (13), em um grave acidente, registrado entre as BRs-163 e 060, no Distrito de Congonhas, região de Bandeirantes. As vítimas foram socorridas pela equipe de resgate da CCR MSVia e levadas ao hospital do município onde receberam atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo o site Edição de Notícias, o veículo Fiat/ Uno, seguia pela BR-060, sentido ao município de Coxim, quando foi surpreendido por uma carreta-bitrem, com placas de Camapuã, entrando na BR-163 por uma rotatória que havia no local. A carreta acabou passando por cima do automóvel que foi arrastado por alguns metros à frente.

De acordo com testemunhas no local, o acidente aconteceu por volta das 4h30, mas o resgate da CCR MSVia apareceu na região da colisão por volta das 5h30, para resgatar as vítimas.