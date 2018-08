Uma carreta tanque, pegou fogo, na tarde de sábado (11), na rodovia MS-395, próximo de Bataguassu. O motorista do veículo não foi encontrado.

Segundo informações do Nova News, motoristas que passavam pela rodovia acionaram o Corpo de Bombeiros. No local, os militares, com apoio de um caminhão pipa de uma fábrica de celulose, contiveram as chamas que estavam concentradas na cabine da carreta.

O tanque, onde estava o combustível, provavelmente etanol, não foi atingido. Segundo a imprensa local, a rodovia ficou temporariamente interditada e o fluxo de veículos foi controlado pela Polícia Militar.