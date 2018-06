Carreta tomba e prejudica passagem de veículos

Uma carreta da empresa Km Transportes tombou na madrugada deste sábado (2), na rodovia BR 060, próximo da ponte do Rio Verde, na divisa dos municípios de Camapuã e Paraíso das Águas.

Segundo informações do site Jovem Sul News, um funcionário da empresa afirmou que a mercadoria transportada seria entregue na região do Bolsão, incluindo Chapadão do Sul. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e não foi informado a causa do acidente.

A carreta ficou atravessada na pista, permitindo a passagem apenas de veículos pequenos e médios.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), e agentes da agência de seguros estiveram no local para avaliar os danos no veículo e as mercadorias que eram transportadas. O processo de avaliação é demorado e os produtos deverão seguir para entrega aos destinatários somente a partir desta terça-feira (5).

Na segunda-feira (4), um outro caminhão reinicia o transporte de mercadorias para a região onde ocorreu o acidente.