Militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado atenderam no sábado (25), uma ocorrência de acidente com uma carreta bitrem do tipo tanque, com derramamento de óleo vegetal, causando poluição do solo e degradação de vegetação.

De acordo com a PMA, a poluição ocorreu em razão do tombamento do veículo com abertura da tampa e derramamento de quase todos os 48 mil litros do óleo vegetal transportados (carga perigosa), à margem da rodovia BR-158, na altura do km 98, no município de Paranaíba.

A empresa, proprietária da carga, com domicílio jurídico em Rio Verde de Goiás - GO, foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e a recuperação da área degradada. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo, sendo arbitrada multa no valor de R$ 5 mil contra a empresa.

Os policiais acompanharão a recuperação da área degradada. Os responsáveis poderão responder por crime culposo de poluição. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.