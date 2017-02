Carretas com placas clonadas e ocorrência de furto eram utilizadas em esquema para contrabando de ci

A Polícia Rodoviária federal apreendeu na última quinta-feira m (9) um milhão e duzentos e cinquenta e dois mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai em três carretas com marcações de fábrica adulteradas.

Uma equipe da PRF identificou três carretas estacionadas às margens da rodovia BR-267, no pátio de um Posto de Gasolina do município de Maracajú. Uma carreta estava com as portas abertas e o motorista não foi identificado.

A situação chamou a atenção dos policiais rodoviários federais, que realizaram busca na carroceria das carretas e constataram que estavam carregadas com cigarros contrabandeados. Os motoristas não foram localizados.

Os veículos e mercadorias ilícitas foram encaminhados a Polícia Federal de Dourados para as providencias legais.