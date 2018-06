Carretas pegam fogo, após baterem de frente na BR-267

Na tarde desta sexta-feira (22), Duas carretas bateram de frente na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Nova Casa Verde (Nova Andradina). Uma das carretas pegou fogo depois do impacto e as chamas se alastraram, atingindo a outra carreta envolvida no acidente.

Segundo informações do Nova Alvorada News, as duas carretas, uma com placas de Nova Alvorada do Sul e a outra com placas do Paraguai, trafegavam em sentido oposto, quando em determinado momento no km 152, uma delas invadiu a pista contrária, causando a colisão.

O acidente deixou duas pessoas feridas, ambas estavam na mesma carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas envolvidas no acidente foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Nova Andradina. O quadro de saúde delas é estável.

Foram utilizadas ao todo um efetivo de quatro Viaturas do Corpo de Bombeiros, 2 ABSR (01 e 02), 2 ABT (19 e 30), e 10 militares para apagar o fogo, informou o Tenente Douglas Oliveira de Souza Neto, do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. A pista ficou totalmente interditada.