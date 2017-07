Carretas se envolvem em acidente e condutores escapam com vida

Duas carretas se envolvem em um grave acidente na manhã dessa terça-feira (18) na BR-267 entre Bataguassu e Nova Casa Verde - a 335 km de Campo Grande. Mesmo com a gravidade do acidente, condutores escapam com vida.

De acordo com o site Hora Bataguassu, o acidente aconteceu na altura do km-88 quando uma carreta, carregada de verdura, colidiu na traseira de outra carreta, carregada com ferragens, as duas seguiam para Nova Alvorada.

A carreta que transportava as verduras tombou em meio a pista, espalhando toda a carga pelo asfalta, a cabine foi arremessada quase cem metro do local do acidente.

Sem gravidade

Mesmo com a gravidade da batida, os dois ocupantes das carretas não sofreram ferimentos graves. Eles foram socorridos ao Pronto Socorro de Bataguassu pelo Corpo de Bombeiros. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interditou o trânsito nos dois sentidos da pista, até a que a remoção dos veículos fosse realizada pelo guincho.