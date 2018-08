O carro Honda que foi encontrado abandonado na noite de domingo (5), por motoristas que acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi roubado em julho deste ano no Rio de Janeiro.

Segundo informações da PRF, foi dada ordem de parada ao condutor do Honda na BR 163,porém ele não acatou e fugiu em alta velocidade adentrando na BR 267, vindo a capotar ao chegar no trevo.

O motorista de 19 anos, com a identidade não divulgada, morador na cidade de Juiz de Fora-MG foi detido após buscas na região.

Outro carro roubado

Os policiais localizaram ainda próximo deste carro Honda, outro veículo Mitsubischi ASX com placas aparentes FAR 5477 de Minas Gerais, mas foi apurado pela polícia que a placa verdadeira é KXS 5054 do Rio de Janeiro também com registro de roubo na cidade de Itaboraí -RJ em junho.





Veículo ASX também havia sido roubado