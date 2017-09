Carro bate em poste e duas pessoas morrem carbonizadas no centro

Duas pessoas, ainda não identificadas, morreram carbonizadas na madrugada desta quarta-feira (27), por volta de 2 horas, depois de um acidente de trânsito no centro de Campo Grande. O veículo Honda City com placa QAE-0134, bateu em um poste da Avenida Mato Grosso, entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa.

Com a batida o veículo pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, não foi possível identificar se os corpos no veículo eram do sexo feminino ou masculino, pois, ficaram “totalmente carbonizados, impossível sua identificação”.

O dono do veículo foi identificado como Anderson de Lira Ramos. Segundo o registro, Sônia Lira, irmã de Anderson, foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, mas não conseguiu informar se era ou não seu irmão quem estava dirigindo.