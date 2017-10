Carro bate em árvore e quatro pessoas ficam gravemente feridas

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas na noite desta terça-feira (3), após um carro bater violentamente em uma árvore na Avenida Rio Branco, em Corumbá, cidade a 419 km de Campo Grande. Os passageiros do veículo estavam sem cinto de segurança.

De acordo com o Copo de Bombeiros, a motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu. O carro seguia de Corumbá para Ladário.

A mulher que dirigia o carro sofreu fratura no braço direito. A passageira que estava no banco da frente sofreu traumatismo craniano. No banco de traseiro, uma mulher bateu a cabeça e teve várias lesões com possível traumatismo craniano. Já o homem, que também estava no banco traseiro, teve ferimentos leves.