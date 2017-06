Carro cai em rio e três pessoas morrem

Um acidente, onde um carro caiu dentro de um rio, deixou três pessoas mortas. O caso aconteceu nessa quinta-feira (29) na BR 163 em Itaquiraí – a 339 km de Campo Grande.

De acordo com o site de notícias Itaquiraí News, as vítimas estavam em um VW/Golf, que por motivos ainda desconhecidos, o condutor teria perdido o controle do carro e caído dentro do Rio Macaí.

Um adolescente de 15 anos e uma criança de 2, foram resgatados com vida e encaminhado ao hospital da cidade. Já Fernanda Fernando de Oliveira da Silva, de 25 anos, Camila Paiva, de 25 anos e o adolescente Rodrigo Silva Santos, de 17 anos, não tiveram a mesma sorte e morreram no local.

Uma equipe de mergulhadores de Naviraí realizou o resgate dos corpos que ficaram presos dentro do carro.

O Golf foi retirado do rio com a ajuda de um caminhão Guincho, Guindauto, da empresa CCRMS Via. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da pista enquanto a equipe de resgate trabalhava na remoção das vítimas e do carro.

As vítimas eram moradores da cidade de Itaquiraí e retornavam de Naviraí, distantes 43 km uma da outra.