O condutor do veículo não foi identificado

Um Fiat Pálio capotou na madrugada deste sábado (12), no município de Aquidauana -131 km distantes de Campo Grade- após bater em um meio-fio. O acidente aconteceu na Rua Teodoro Rondon, da cidade.

De acordo com O Pantaneiro, o motorista do caso, que não teve a identidade revelada, teria batido no meio-fio e, em seguida, capotado.

Segundo o site, quando chegaram ao local, os bombeiros fizeram as vistorias, mas não encontraram nenhuma vítima, nem mesmo souberam precisar o proprietário do veículo, que ficou abandonado no cruzamento.

Ainda conforme O Pantaneiro, até o momento, não há qualquer informação sobre um possível envolvido no acidente.

Fotos: Reprodução/ O Pantaneiro