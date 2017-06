Carro capota, cai em rio e quatro morrem afogados

Três crianças crianças estão entre as vítimas

Um acidente grave deixou pelo menos quatro pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (29), em Itaquiraí. Segundo as primeiras informações, três crianças estão entre as vítimas.

Conforme informações da mídia local, o veículo estava transitando pela BR-163 e capotou às margens do Rio Maracaí. Segundo informações sobre do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no carro, somente uma mulher sobreviveu.

O trecho onde aconteceu o acidente está parcialmente interditado. Um guincho está sendo usado para remover o veículo do rio. As vítimas ainda não foram identificadas.