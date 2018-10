Um acidente de trânsito na rotatória do bairro Parati, na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 6h30, envolvendo um carro de passeio e um caminhão tanque, deixou um motorista levemente ferido, depois de um dos condutores não respeitar a sinalização.

O acidente ocorreu depois que o motorista de 34 anos que dirigia um Peugeot de cor preta, estava conduzindo o veículo pela rua Anhumas em alta velocidade, quando atravessava a ponte que dá acesso a Rua da Divisão e tentou fazer a ultrapassagem de um caminhão. O caminhoneiro deu seta para fazer a conversão a esquerda e entrar na avenida George Chaia, o que fez com que o motorista do Peugeout acabasse colidindo na lateral do caminhão.

Logo após bater no para-choque, o condutor em alta velocidade, conseguiu desviar de um carro que estava na pista certa, bateu no meio fio e acabou atingindo um poste de iluminação pública, capotando o veículo.

Um morador da região acabou escutando o barulho e saiu para averiguar o ocorrido, quando viu o carro com as rodas para cima, e o resgate da vítima. Outro morador começou a jogar água na gasolina que estava saindo do veículo.

O condutor estava com dores pelo corpo e tontura, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu ) foi acionado e encaminharam o homem para a Santa Casa de Campo Grande para ser mais bem avaliado. Ele confessou ter provocado o acidente e ainda disse para o policial de trânsito “não matei ninguém”.

O sargento Marcos Antônio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sinalizou e interditou parte da via, e mesmo assim vários veículos estavam tentando passar pelo local na contramão, de acordo com ele. Dez condutores foram multados e três veículos foram apreendidos, pois estavam com a documentação atrasada.