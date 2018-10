O airbag do HB20 acabou sendo acionado, isso fez com que o motorista perdesse o controle da direção

Mais um capotamento acontece em Campo Grande, desta vez foi no cruzamento das ruas Castro Alves com a 7 de Setembro, na região central. A colisão aconteceu por volta das 11h da manhã desta quarta-feira (31) e fez com que um Hyundai Hb20 ficasse com as rodas para cima.

Segundo informações, o condutor do veículo que capotou, seguia pela rua Castro Alves, em direção ao centro, chegando ao cruzamento com a rua 7 de Setembro e acabou sendo atingido pelo motorista que dirigia uma Picape Fiat Strada, que não respeitou a sinalização de "Pare" e invadiu a preferencial.

Com o impacto da batida, o air bag do HB20 foi acionado, isso fez com que o rapaz de 22 anos perdesse o controle da direção e batesse contra o meio fio, derrubasse uma placa de sinalização, e capotasse logo depois.

O O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, para fazer o atendimento dos motoristas, mas nenhum se feriu e acabaram recusando atendimento médico.