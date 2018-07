Na tarde desta quinta-feira (26), uma idosa ficou levemente ferida em um capotamento, na zona rural, a aproximadamente 40 quilômetros de Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, Altina Furtado Maia, 85 anos, era passageira de um carro conduzido por seu filho, Alcino Maia da Silva, 67 anos, que também ficou ferido.

Ela foi socorrida por terceiros até o encontro do Corpo de Bombeiros de Coxim. Já Alcino ficou no local, primeiramente para não abandonar o veículo, mas depois concordou e foi transportado pelos bombeiros até o Pronto Socorro.

Alcino reclamava de dores na clavícula. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura. Não há informações sobre as causas do acidente.