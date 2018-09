Na noite de domingo (09), um carro capotou, no prolongamento da avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (MS-276), saída para Ivinhema, em Nova Andradina, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com informações do Nova News, o carro capotou e saiu da pista, parando com as rodas para cima. Condutores que passavam pelo local socorreram o homem até uma unidade hospitalar e, na sequência, unidades do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local.

A mulher que conduzia o carro sofreu apenas escoriações leves, enquanto o estado de saúde do homem não pode ser apurado, por conta que, quando os socorristas chegaram, ele já havia sido encaminhado ao hospital e a unidade de saúde, por sua vez, não fornece informações sobre pacientes.

O veículo ficou bastante danificado e foi retirado do local com auxílio de um guincho.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) também esteve no local para a realização dos procedimentos necessários. Ainda com informações do Nova News, um buraco poderia ter provocado o acidente.