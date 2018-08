As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto socorro

Na manhã desta quinta-feira (2), uma família de Alcinópolis ficou levemente ferida em um capotamento, na BR-359, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, a passageira Josiane Souza Chagas, de 30 anos, contou que o veículo, com placas de Jataí-GO, era conduzido por seu pai, Celso Antônio das Chagas, de 59 anos. O marido dela, Osmar Severiano das Chagas, de 33 anos, também estava no carro.

Josiane disse que eles seguiam de Alcinópolis para Coxim, quando seu pai acabou perdendo o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem, quando acabou saindo da pista e capotando várias vezes.

Os ocupantes saíram sozinhos do veículo. Celso apresentava várias escoriações pelo corpo, Josiane reclamava de dores nas costas e Osmar apresentava um corte na cabeça, escoriações e cuspia sangue.

As três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, duas delas pelo Corpo de Bombeiros e uma, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).