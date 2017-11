Carro capota e deixa trânsito lento em avenida da Capital

Um acidente de trânsito tumultuou o trânsito na manhã desta quarta-feira (22) na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Rua 14 de Julho em Campo Grande.

De acordo com informações, um veículo Gol placa NRP 8665 capotou após ser atingido pelo veículo Corsa Sedan placa EYS 8096. Informações preliminares apontam que o condutor no Gol, que não quis falar com a imprensa nem revelar seu nome, teria invadido a preferencial.

Os dois carros tiveram vários danos, mas os condutores nada sofreram. Ainda de acordo com informações, ambos os motoristas teriam entrado em um acordo verbal, dispensaram a presença do Juizado de Trânsito e aguardavam a chegada do guincho para a retirada dos veículos.

Enquanto isso, o trânsito na região está lento e veículos maiores como ônibus estão impossibilitados de trafegar no local, já que os carros envolvidos no acidente estão parado nos meio da pista.