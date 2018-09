Na madrugada deste domingo (23), um carro capotou, na avenida 14 de Março, em Ladário, deixando três pessoas feridas.

Segundo informações do Diário Corumbaense, haviam cinco pessoas no carro e três se feriram: o condutor de 22 anos, que apresentava escoriações nos braços e se queixava de dores no ombro direito; mulher também de 22 anos, que estava no banco traseiro e acabou sofrendo escoriações nos braços, rosto e um corte na cabeça; e rapaz de 20 anos que estava no banco do passageiro.

O motorista relatou aos bombeiros que seguia no sentido Corumbá/Ladário, próximo a um hotel localizado no trecho entre as duas cidades, quando outro veículo teria “emparelhado” ao seu e em seguida fechado, fazendo-o perder o controle da direção do carro que capotou e atingiu placas de publicidade à margem da pista.

Após o atendimento emergencial, todos foram encaminhados para o pronto-socorro. Os outros dois ocupantes do carro, que estavam no banco traseiro, não se feriram e recusaram transporte.