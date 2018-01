Na manhã dessa quinta-feira (4) um acidente entre um Sandero Stepway e um Ford Ka interditou parcialmente o trânsito da Av. Ricardo Brandão no cruzamento com a rua Levinda Ferreira.

De acordo com informações enviadas ao JD1 por um leitor o acidente causou engarrafamento na avenida e a fila de carros estava chegando até o cruzamento com Avenida Ceará.

Aparentemente não houve vítimas graves, mas o acidente fez com que o Ford Ka capotasse. Estava no local uma equipe do Corpo de Bombeiros e da PM.