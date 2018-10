Na madrugada desta terça-feira (9), um carro capotou, no km 799 da BR-163, provocando a morte de uma criança de cinco anos, entre os municípios de Pedro Gomes e Sonora, região norte do estado.

De acordo com informações do Edição MS, o menino era passageiro de um carro, com placas de Rondonópolis-MT, que saiu da pista e capotou. Provavelmente sem cinto de segurança, ele foi projetado para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

O veículo era conduzido por Fabiano Ponciano Dias, 30 anos, que ficou gravemente ferido. Além do menino que morreu, ele tinha como passageiros outra criança, uma menina de sete anos e uma jovem, Simone Silva.

Os três feridos foram encaminhados para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, todos em estado grave. A menina foi estabilizada e levada imediatamente no sistema vaga zero para Campo Grande.

Já Ponciano também foi entubado e será encaminhado para Campo Grande até o final da manhã. Simone aguarda o resultado do exame de tomografia, somente depois a equipe médica vai decidir se ela permanece em Coxim ou segue para a capital.

Ainda segundo informações do Edição MS, até o momento não se sabe o parentesco das vítimas. As informações iniciais são de que Simone seja a mãe das crianças. Eles estariam de carona com Fabiano, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.