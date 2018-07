Uma mulher ficou ferida após o capotamento de seu carro na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia MS-156, entre Dourados e Itaporã.

O carro com placas de Dourados, capotou na rodovia, ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para o hospital. No carro havia um passageiro que não ficou ferido.