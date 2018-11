Um acidente de trânsito na avenida Afonso Pena, próximo ao Shopping Campo Grande, deixou o fluxo de veículos lento no local. A colisão entre os dois veículos aconteceu no cruzamento com a Rua Espírito Santo.

Os dois automóveis, uma minivan Spin LT e um Volkswagen Jetta estavam seguindo pela Afonso Pena, um deles estava pela faixa esquerda, quanto o outro trafegava na pista do centro, e ambos tentaram fazer a conversão á esquerda, para entrar na rua Espírito Santo. Na colisão, um dos veículos acabou capotando.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informado que nenhum dos envolvidos no acidente, ficou ferido gravemente.