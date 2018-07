Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, deixou um ferido na manhã do último sábado (7), no bairro Argemiro Ortega em Nova Andradina.

O condutor do carro após a colidir com a motocicleta, ainda bateu de frente em um poste de alta tensão. O motorista do carro nada sofreu, mas ficou assustado.

Segundo testemunhas o motociclista de 23 anos, avançou a placa de Pare. Ele sofreu varias escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.