Carro com 5 pessoas tomba e adolescente fica ferida

Uma adolescente de 16 anos foi socorrida na tarde do último domingo (13) por equipe de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, após o veículo onde ela estava, na companhia de mais 4 pessoas, tombar em uma depressão à margem da pista localizada na rua Pará, bairro Popular Nova em Corumbá.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, quando os militares chegaram no local, a maior parte dos ocupantes já tinha ido embora e apenas a jovem permaneceu. Ela apresentava ferimentos e fortes dores no braço esquerdo.

A adolescente informou aos bombeiros que o carro era conduzido pela tia dela que tentava passar pela rua que dá acesso a rua Cyríaco de Toledo, mas o veículo acabou tombando devido à depressão existente na área.

Populares auxiliaram na retirada do carro. A adolescente foi encaminhada para o pronto-socorro municipal para avaliação médica.