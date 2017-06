Carro com cinco pessoas capota após pneu estourar

Um veículo Fiat Uno capotou com cinco pessoas na manhã desta terça-feira (13), na BR-419, próximo ao município de Aquidauana.

Os cinco passageiros estavam indo para Aquidauana quando o pneu do veículo estourou, causando o capotamento. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte.

Segundo o site O Pantaneiro, o pneu do veículo estourou na altura do quilômetro 288, fazendo com que o carro saísse da pista por cerca de 50 metros e capotasse.

As vítimas eram duas mulheres de 19 anos e 40 anos, e três homens de 21 anos, 26 e 38 anos.

Os policiais rodoviários fizeram o teste do bafômetro no motorista, mas não foi detectado consumo de álcool.