Agentes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo (PMR-SP) encontraram na manhã desta quinta-feira (13), 146 quilos de maconha, sendo transportado em um veículo Renault/ Logan, na SP-270, em Presidente Epitácio (SP). Outro automóvel com placas de Ivinhema (MS), que ajudava no auxilio do transporte, também foi apreendido nesta mesma ação.

Segundo o Comando de policiamento da região, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), realizaram um bloqueio policial, quando avistaram o carro importado e deram sinal de parada ao condutor de 26 anos. Em vistoria, a droga foi encontrada em diversas malas no porta-malas do veículo.

Logo após o flagrante, os policiais avistaram outro carro, modelo Honda Civic, com placas de Ivinhema (MS), quando também recebeu sinal de parada dos rodoviários. Em depoimento, o condutor, de 28 anos, afirmou ser o “batedor” dos entorpecentes apreendidos.

Diante dos fatos, os autores, a droga e os veículos foram levados a Delegacia de Polícia Civil local. Os rapazes presos foram encaminhados a Cadeia de Detenção Pública de Caiuá (SP).