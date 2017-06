Carro de empresária desaparecida é encontrado

A polícia localizou o carro da empresária Thaís Regina de Souza Valadares que desapareceu na quarta-feira (16). Segundo informações da família, o veículo, um Gol placa NSD-1429 foi localizado próximo a um assentamento entre os municípios de Sidrolândia e Maracaju.

Ainda segundo a família, moradores da região relataram à polícia que uma mulher foi vista pedindo ajuda nas redondezas e acreditam que pode ser Thaís. Policiais e familiares fazem buscas para localizá-la. Um equipe do Bope (Batalhões de Operações Especiais) e a perícia estão a caminnho do local.

O desaparecimento

Thais saiu da empresa onde é sócia junto com sua irmã por volta das 16h50, e disse que iria para uma fazenda em Maracaju, onde o namorado trabalha. Ela saiu com um carro Gol, placa NSD-1429 e com um adesivo da Cert Rastro. A família estranhou que ela não ligou quando chegou ao local, ela sempre mandava mensagens quando ia para a fazenda.

A vítima tem diabetes e era comum ela passar mal e a suspeita inicial é que no meio do percurso ela teria passado mal. Alguns familiares fizeram o percurso que ela sempre fazia em direção a fazenda mas nada encontraram.

Se alguém tiver informações sobre o possível paradeiro de Thaís, os familiares pedem que entrem em contato pelo número de celular (67) 99984-3037.