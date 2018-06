Carro de família capota em grave acidente

Uma família sofreu um grave acidente na manhã desta sexta-feira (29), na rodovia BR-060, região da Pedra Branca, em Chapadão do Sul.

O carro capotou no sentido a cidade de Paraíso das Águas, em uma curva em frente à fazenda São Caetano.

Familiares do proprietário da lanchonete do terminal rodoviário, em Chapadão do Sul, retornavam de Paraíso das Águas, em um Fiat Pálio, quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

No carro havia três pessoas e somente uma idosa, que foi lançada para fora do veículo, teve ferimentos mais graves. As outras vitimas sofreram apenas escoriações e foram conduzidos pelos bombeiros ao hospital municipal local, conscientes e orientados.