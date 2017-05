Carro derruba muro de residência depois de bater em moto

Depois de bater em uma moto, motorista de carro perde o controle invade uma casa. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (25) no bairro Vila Carioca em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o site de notícias JP NEWS, as testemunhas do acidente disseram que o condutor do carro, de 43 anos, seguia pela rua Said Abud e , no cruzamento, com a rua Yamaguti Kankit colidiu na lateral da motocicleta. Depois da batida o automóvel atingiu o muro de uma residência que fica próximo ao cruzamento.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender a ocorrência que encaminhou o motociclista ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Conforme a direção do posto de saúde, a vítima, de 29 anos, não corre risco de morrer.

O motorista do carro não ficou ferido, a família da casa atingida, que estavam na sala vendo televisão, ficou assustada, mas nada sofreram. A Polícia Militar esteve no local e o condutor relatou aos policiais que perdeu o controle do carro depois de bater na moto.