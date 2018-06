Um carro foi encontrado abandonado às margens da rodovia MS-276, no trevo de acesso ao Distrito Industrial, em Nova Andradina. O caso aconteceu no último domingo (17).

De acordo com o Jornal da Nova, o veículo seguia sentido ao município de Ivinhema, quando tentou realizar o contorno da rotatória da entrada do Distrito Industrial, contudo, o motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista.

Após sair da pista, o condutor colidiu o carro em uma cerca, onde o veículo foi encontrado. O socorro foi até o local do acidente, entretanto, não encontrou a vítima.