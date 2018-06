Carro é apreendido com mais de 500 quilos de maconha

Foi apreendido na tarde desta quarta-feira (27), pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), um carro carregado com 576 quilos de maconha.

Segundo informações do Dourados News, a droga estava em 24 volumes de skunk [conhedida como supermaconha], com peso de sete quilos e mais três veículos envolvidos na ocorrência. As apreensões ocorreram durante o policiamento para fiscalização na região de Jardim.

Os policiais perceberam o momento em que o motorista do carro Corolla parou bruscamente e realizou manobra de retorno. Durante o acompanhamento tático, o homem abandonou o veículo, levando consigo a chave de ignição, e fugiu para a vegetação às margens da rodovia, não sendo localizado.

Outro veículo, Honda City foi abordado logo em seguida e também tentou evadir-se. Condutor e passageiro confessaram que eram os batedores do veículo Corolla.

Em contato com a Polícia Militar de Boqueirão, os policiais do DOF foram informados que mais dois veículos haviam sido abordados, ambos com placas do estado de São Paulo. Uma Chevrolet Montana abordada em Boqueirão e um Prisma preto abordado em Jardim.

Os condutores confessaram que realizavam o trabalho de batedores para o veículo Corolla. Nos quatro veículos foram localizados rádios transceptores, e todos na mesma frequência de operação. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos legais.