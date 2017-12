Após ser atingido por um pedaço de borracha, um carro capotou na noite desta segunda-feira (18), na rodovia MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.

Segundo informações do jornal Nova News, um pedaço de borracha se desprendeu do pneu do caminhão que seguia a frente. Com a batida, o veículo Toyota Corolla, ocupado por duas pessoas, perdeu o controle e capotou.

Os passageiros do carro não ficaram feridos. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada. O carro foi removido por um guincho.