Um veículo VW Gol, com placas da cidade de Bataguassu foi encontrado no último domingo (20), capotado no prolongamento da avenida Cuiabá, em uma estrada de terra de acesso a chácaras às margens do rio Pardo. A polícia foi acionada por populares, contudo, não encontraram o condutor do carro.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, o carro foi localizado no período matutino de ontem por populares que passavam pelo local e avistaram o veículo capotado.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados, entretanto, chegando ao local informado, não encontraram ninguém.