Carro é furtado de dentro de oficina mecânica na Capital

Um veículo modelo i30 preto, placas NRQ 1110 foi furtado durante o último fim de semana de dentro de uma oficina mecânica localizada no Jardim América, em Campo Grande. Segundo informações o carro foi deixado no local da sexta feira (10), mas ao chegar na oficina na manhã desta segunda o proprietário percebeu que o local havia sido invadido.

O veículo pertence ao engenheiro civil João Gilberto Barbosa Sandim, de 25 anos. De acordo coma a acadêmica de direito Alana Barbosa, 19 anos, irmã de João, o veículo foi levado na sexta-feira para que fossem feitos reparos na direção e nesta segunda João pegaria o carro de volta.

Porém, nesta manhã o proprietário da oficina teria entrado em contato com o proprietário do veículo e informado que ele havia sido furtado. A estudante conta que a família está estranhando o fato dos assaltantes terem feito muito esforço para levar o i30 e, no meio de tantos outros carros, levar só ele. “Tinha vários carros de luxo lá dentro. Até tiraram um que estava atrás do carro do meu irmão e levaram só o dele”, salienta.

A oficina, de acordo com a estudante, era um local de confiança onde o irmão sempre levava o carro quando precisava de reparos. Alana conta que o local possui câmeras de seguranças e nesta tarde o irmão irá analisar as imagens.

Familiares e amigos estão usando as redes sociais para espalhar imagens do veículo furtado, mas até agora não há notícias. A estudante disse que o irmão foi informado pela polícia que na noite de domingo (12) um veículo com as características do furtado teria provocado um acidente na Avenida Afonso Pena e fugido em seguida.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) que ficará responsável pelo caso, mas fomos informados que nada será dito para não atrapalhar as investigações. Também tentamos contato com o proprietário da oficina, mas até a publicação desta matéria não fomos atendidos.