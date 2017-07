Carro é partido ao meio em acidente na BR-158

Mesmo com a gravidade do acidente não houve feridos

Um carro ficou partido ao meio depois de colidir com outro veículo na BR-158 na quarta-feira (26) em Paranaíba - a 407 km da Capital. Um dos condutores teria invadido a pista.

De acordo com Vicentina Online, o veículo Volkswagen Santana que era conduzido por um motorista, que não teve a identidade revelada, invadiu a pista no entroncamento que dá acesso ao município de Lagoa Santa em Goías causando a colisão com um Chevrolet Tracker.

Mesmo com a gravidade do acidente não houve feridos, mas o impacto foi tão grande que o Santana se partiu ao meio.