Um homem, de 32 anos, perde controle do seu veículo e bate em carreta que vinha no sentido contrário. O acidente aconteceu na tarde de sábado (7) na MS – 276 em Ivinhema – a 298 km de Campo Grande. No veículo havia mais um adolescente, de 17 anos, com o impacto o carro ficou totalmente destruído.

De acordo com o Nova News, o condutor do veículo e mais um adolescente seguiam para Ivinhema. Ainda por motivos desconhecidos, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma das rodas da carreta, que vinha no sentido contrário.

Na colisão, o Uno ficou totalmente destruído, o motorista teve fratura no fêmur e foi levado ao Hospital Municipal de Ivinhema. O jovem, passageiro do carro, não sofreu ferimentos, assim como o motorista da carreta.