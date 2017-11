Vídeo: carro de jornalista é recuperado pela Guarda Municipal

O carro de uma jornalista do JD1 Notícias, que não terá o nome divulgado por questão de segurança, foi furtado na noite desta quarta-feira (8) e recuperado pela Guarda Municipal em menos de 12 horas, em Campo Grande. O veículo Uno foi encontrado no início da manhã desta quinta-feira (9), no bairro Pioneiros.

De acordo com o registro policial, a vítima estacionou o carro na Rua Emigdio de Campos Widal, no Bairro Jardim Monumento por volta de 20h30 e ao retornar alguns minutos depois não encontrou o veículo.

De acordo com as câmeras de segurança de um supermercado, dois homens que estavam em uma motocicleta vermelha pararam próximo ao carro.

Alguns minutos depois os jovens tentaram arrombar o carro pela porta do motorista, mas não conseguiram. Em seguida, às 20h45, os homens arrombaram a porta do passageiro e fugiram sentido Bairro Los Angeles.

Por volta de 7h30, a Guarda Municipal encontrou o veículo abandonado em uma ua do bairro Pioneiros, próximo ao local do furto.

Tentativa de furto

Em julho deste ano, um tentativa de furto ocorreu envolvendo o mesmo veículo. O uno estava estacionado na Rua dos Barbosas, Bairro Amambaí, quando um homem com um garfo de cozinha tentou abrir o carro.

Lindomar Bruno Escobar, de 37 anos, foi preso pela Guarda Municipal, que levou menos de 10 minutos para encontrar o autor.

Confira o vídeo: