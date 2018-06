Carro não consegue subir ladeira e atropela pessoas de ré

Na madrugada deste sábado (23), um carro tentou subir a Ladeira Cunha e Cruz, em Corumbá, e não conseguiu, atropelando de ré seis pessoas, que estavam no circuito dos festejos de São João.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros nas vítimas. No atendimento no local, foi constatado que as vítimas sofreram escoriações pelo corpo, dores nos braços e pernas, e uma delas apresentou um corte na cabeça.

Todas as pessoas atropeladas foram atendidas e estavam conscientes e orientadas, sendo encaminhadas para o posto de saúde da região.

Devido a grande quantidade de vitimas no local não foi possível colher informações do veiculo.