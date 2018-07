Carro pega fogo e fica destruído na MS-395

Na manhã do domingo (15), um carro ficou praticamente destruído após pegar fogo, na MS-395, em Bataguassu.

Segundo informações do Da Hora Bataguassu, o veículo com placas de Presidente Venceslau-SP, trafegava pela rodovia em direção a Bataguassu, quando teve início as chamas, que iniciaram na parte frontal e logo se espalhou, consumindo o interior do veículo.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o combate às chamas. O condutor, um idoso de 82 anos, saiu a tempo do veículo e não se feriu.

Foto: Reprodução Da Hora Bataguassu/Tiago Apolinário

Outro Caso

Ainda na manhã do domingo (15), também ocorreu um principio de incêndio em uma carreta, que estava estacionada no pátio de um posto de combustível.

De acordo com os bombeiros, populares avistaram a situação e foram até o quartel e comunicaram o fato. Os militares chegaram a tempo de combater o sinistro, antes que tomasse maiores proporções.