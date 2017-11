Uma equipe da GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande) recuperou na manhã desta segunda-feira (13) mais um carro que foi roubado na noite do último domingo (12) na Avenida 13 de Maio próximo a Santa Casa – no centro de Campo Grande.

De acordo com a assessoria de comunicação, uma equipe da Guarda Municipal, da base do Imbirussu, em patrulhamento pela vila Palmira encontrou um VW/Gol que estava abandonado na Avenida José Barbosa Rodrigues. Os guardas resolveram checar o veículo onde constatou que o carro havia sido roubado no domingo.

O carro foi encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e entregue a proprietário que agradeceu aos guardas municipais.