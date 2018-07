Um dos ocupantes do veículo sofreu fraturas no braço e no ombro

Na madrugada desta quarta-feira (4), dois jovens sofreram um acidente na rodovia MS-473, próximo a cidade de Taquarussu. As vítimas são residentes de Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, os ocupantes do veículo seguiam sentido a cidade de Taquarussu, quando, próximo da entrada da Usina Laguna, o motorista, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista e capotou, ficando com as rodas para cima.

O motorista de um guincho da Usina Laguna que passava pelo local presenciou o acidente e passou um rádio para outros funcionários da empresa, que foram imediatamente ao local. Eles ajudaram a retirar um dos homens de dentro do carro até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento das vítimas e os encaminhou ao Hospital Regional de Nova Andradina.

De acordo com os bombeiros, o condutor estava consciente e orientado, mas possivelmente teria sofrido fraturas na região do ombro e do braço. Já o outro ocupante do carro alegou não estar ferido e dispensou atendimento. Devido à violência do acidente, o carro ocupado pelos jovens ficou bastante danificado.

A rodovia precisou ser interditada e uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e compareceu ao local. Um guincho também foi chamado para efetuar a remoção do veículo.