No final da tarde desta quinta-feira (16) um carro capotou na rodovia BR-267, na região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Nova News, o veículo, com placas de São Paulo – SP, trafegava pela via quando, por motivos a serem apurados, ficou fora de controle, saiu da pista e capotou.

Devido à violência do acidente, o carro, que foi parar em meio à vegetação, ficou totalmente danificado. Quatro pessoas que estavam no automóvel sofreram ferimentos e foram socorridas pelos militares do Corpo de Bombeiros.

Como o carro foi parar fora da pista, a rodovia BR-267 não chegou a ser interditada. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Informações como origem e destino das pessoas que estavam no carro também deveriam ser apuradas.