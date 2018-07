Condutor não soube explicar o motivo de ter perdido o controle do carro

Um casal de idoso que moram em Nova Andradina ficou ferido na manhã desta terça-feira (24), após o veículo sair da pista na rodovia MS-395, entre as cidades de Anaurilândia e Bataguassu.

O carro com placas de Tarumã (SP), era conduzido por um idoso de 73 anos e tinha como passageira, uma senhora de 69 anos. Segundo as informações do site Da hora Bataguassu, eles seguiam para Assis (SP), quando ocorreu o acidente.

O motorista relatou aos bombeiros que por motivos desconhecidos acabou perdendo a direção e saiu da pista. O casal foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Bataguassu, sem ferimentos graves.