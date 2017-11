Carro sai da pista e vai parar na vegetação em trecho crítico da MS-276

Neste domingo (26), por volta da 21h20, um acidente foi registrado na MS-276 na altura da rotatória em frente ao Frigorífico JBS, em Nova Andradina. O condutor de um Ford Focus, com placas de Ponta Grossa (PR), acabou saindo da pista ao passar pelo trecho considerado crítico por não haver uma sinalização adequada.

Segundo informações do site Nova News, o motorista seguia pela rodovia, sentido Nova Andradina a Ivinhema, quando o acidente aconteceu depois do carro passar por um burraco ter uma avaria no pneu, o motorista perdeu o controle e foi parar em meio à vegetação existente nas margens da via. O para-brisa do veículo e um vidro lateral chegaram a quebrar na saída de pista.

O motorista recusou atendimento, e foi encaminhado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para avaliação médica no Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’.

Imagens do local que mostram o perigo iminente de acidentes no trecho. Além de a pista terminar de forma abrupta sem a sinalização adequada, há ainda um buraco para piorar a situação. Segundo o Nova News chega a ser corriqueira a incidência de acidentes no local que termina o prolongamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade e começa o acesso á rodovia.