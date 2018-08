A proprietária do veículo deixou o bem no local para revisão

Na noite de segunda-feira (27) um carro pegou fogo dentro de uma auto elétrica, em Corumbá, as chamas destruíram o veículo e se alastraram pela vegetação próxima à oficina. A proprietária deixou o carro no local para revisão, pois reparou que o motor estava com problemas.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, as viaturas de combate a incêndio e de salvamento foram acionadas por volta das 22h45, onde o solicitante informava que um carro que estava dentro de sua auto elétrica estava em chamas.

Os bombeiros se deslocaram até o bairro Generoso e fizeram o combate e a extinção do incêndio que consumia um veículo ônix vermelho, as chamas também atingiram um bocaiuveiro que estava próximo da oficina, foram utilizados 400 litros de água durante a operação.

O carro ficou destruído, as chamas consumiram o motor e a parte da frente do veículo. Segundo o dono da oficina, a proprietária deixou o veículo na oficina no fim da tarde de segunda-feira dizendo que o painel acusava que motor estava superaquecido e por isso o deixou na auto elétrica para avaliação.