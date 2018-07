Um carro tombou após colisão com uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (23), na avenida Getúlio Vargas no bairro São José em Paranaíba.

Segundo relatos do motociclista de 24 anos, ele trafegava pela avenida, quando no cruzamento com a rua Inocência, colidiu no carro conduzido por um homem de 59 anos.

Moradores que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros que encaminhou as vítimas para a Santa Casa local.

Segundo o site JP News, por telefone uma das enfermeiras do Pronto Socorro disse que ambos os envolvidos passaram por atendimento médico e estão em observação.