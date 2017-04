Vídeo: carro tomba após acidente de trânsito

A motorista, Simone Aparecida de Oliveira, não parou no cruzamento da rua Severino Pinheiro com a Xavantes no bairro Tijuca – região oeste de Campo Grande, e sofreu um grave acidente. A condutora descia pela via, com uma Fiat/Strada, em direção ao hospital Regional, ao atravessar o cruzamento não percebeu que sua parada era obrigatória e colidiu em outro carro, um WV/Fox. Com impacto da batida a Strada tombou.

A motorista do Fox, 38, que preferiu não se identificar, disse que Simone estava muito rápida e não teve como evitar o acidente. “Eu estava seguindo pela Xavante em direção ao centro, quando ela atravessou a rua. Tentei frear, mas não deu tempo de parar e bati na lateral da Strada”, explicou. “Estava levando minha sogra de 64 anos para o Hospital de Câncer, onde ela faz tratamento”, completou. A idosa teve um leve ferimento no rosto e foi socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência).

O Corpo de Bombeiros também participou do atendimento as vítimas. Para retirar a motorista do carro tombado, os soldados dos Bombeiros utilizaram um desencarcerador para cortar o teto do veículo e retirar a mulher. Junto com Simone havia uma passageira que foi socorrida pelo resgate.

Mesmo com a gravidade do acidente, as vítimas estavam conscientes e orientadas. Aparecida foi levada à Santa Casa. Conforme a assessoria do hospital, a mulher deu entrada na área particular com vários ferimentos pelo corpo e passa por observações médicas.

Assista vídeo: clique aqui